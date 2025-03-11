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Lavrov: Rusya ve ABD İlişkilerindeki Sorunlar Üzerine Çalışmalar Başlamadı

Lavrov: Rusya ve ABD İlişkilerindeki Sorunlar Üzerine Çalışmalar Başlamadı
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ile Washington arasındaki mevcut sorunları ele alma çalışmalarına henüz başlanmadığını belirtti. Yeni ABD yönetiminin açıklamalarını umut verici bulsa da sonuç çıkarmanın erken olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu hafta Suudi Arabistan'da bir görüşme yapılmayacağı belirtildi.

MOSKOVA, 11 Mart (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Washington arasındaki ikili ilişkilere yönelik mevcut sorunları ele alma çalışmalarına henüz başlanmadığını söyledi.

Lavrov, pazartesi günü Rus medyasına verdiği demecinde yeni ABD yönetiminin açıklamalarının umut verici olduğunu ancak bu açıklamalardan sonuç çıkarmak için henüz erken olabileceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da pazartesi günü yaptığı açıklamada bu hafta Suudi Arabistan'da Rusya-ABD görüşmesi yapılmayacağını ifade etti.

İki ülke heyetleri, ikili ilişkileri, Ukrayna krizini ve diğer konuları görüşmek üzere 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 27 Şubat'ta ise İstanbul'da bir araya gelmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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