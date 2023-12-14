Lavrov: Rusya-Çin ilişkileri uluslararası arenada dengeleyici rol oynuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Çin ilişkilerinin uluslararası arenada dengeleyici rol oynadığını belirtti. Lavrov, Rusya ve Çin arasında yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının şu anda 'tarihinin en iyi dönemine tanıklık ettiğini' belirtti.

MOSKOVA, 14 Aralık (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Çin ilişkilerinin uluslararası arenada dengeleyici rol oynadığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lavrov'un parlamentonun üst kanadı olan Rusya Federasyon Konseyi'nde Çarşamba günü yaptığı konuşmada kaydettiği, "Komşularımızla ve Avrasya kıtasındaki tüm ülkelerle ilişkilerimize büyük önem veriyoruz" ifadesine yer verildi.

Lavrov, Rusya ve Çin arasında yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının şu anda "tarihinin en iyi dönemine tanıklık ettiğini" belirtti.

İki ülke arasında en üst düzeyde sürdürülen güvene dayalı diyaloğun son derece önemli olduğunu söyleyen bakan, ikili ilişkilerin uluslararası arenada "dengeleyici bir rol" oynadığını ifade etti.

Rusya'nın, Shanghai İşbirliği Örgütü'nü Büyük Avrasya Ortaklığı'nın temel bir unsuru olarak gördüğünü belirten Lavrov, Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin, Avrasya Ekonomik Birliği bünyesindeki entegrasyon çabalarının yanı sıra Kuşak ve Yol İnisiyatifi himayesinde yürütülen projeleri de desteklediklerini vurguladı.