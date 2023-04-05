Lavrov: Rusya Batı'yla Temasa Açık

MOSKOVA, 5 Nisan (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin eşit zeminde Batı'yla teması sürdürmeye hazır olduğunu, ancak Batı'nın Rusya'yla orta noktada buluşmaya pek istekli olmadığını söyledi.

MOSKOVA, 5 Nisan (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin eşit zeminde Batı'yla teması sürdürmeye hazır olduğunu, ancak Batı'nın Rusya'yla orta noktada buluşmaya pek istekli olmadığını söyledi.

Salı günü Rusya'da yayın yapan haftalık Argumenty i Fakty dergisine söyleşi veren Lavrov, "Avrupa ve Avrupa-Atlantik bölgesindeki durumu iyileştirmek ve uzun vadede nükleer riskleri azaltmak üzere temaslara açığız, ancak bu temaslar eşit koşullarda olmalı ve Rusya'nın çıkarları mutlaka dikkate alınmalı" dedi.

Lavrov, "Burada temel ön şart, Batı'nın saldırgan ve düşmanca politikasını terk etmesidir. Ama Batı bunu yapmaya ya da bizimle yapıcı diyalog başlatmaya istekli değil. Bunun yerine 7/24 Rusya'yı kontrol altına almanın yeni yollarını araştırıyor" diye vurguladı.

Rusya'nın sık sık acilen ilgilenilmesi gereken uluslararası meselelerin çözümüne yönelik yapıcı fikirler ve siyasallaşmamış önerilerle geldiğini kaydeden Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'ya batı doğrultusunda yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri sağlamaya yönelik 2021 tarihli girişiminin bunlardan biri olduğunu hatırlattı.

"Ancak Washington ve Brüksel bizi göz ardı etti ve bu girişime olumsuz tepki verdi" diyen Lavrov, "Tango yapmak için iki kişi gerek" diye ekledi.