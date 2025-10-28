Haberler

Lavrov: Putin ve Trump zirvesi somut sonuçlar için garantilere ihtiyaç var

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin ve Trump arasında yapılması planlanan zirvenin somut sonuçlar vermesi için garantilere ihtiyaç duyduklarını belirtti. ABD ile işbirliğine istekli olduklarını ancak öncelikler konusunda kaygıları olduğunu ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılabilecek zirvenin somut sonuçlara yol açacağına dair garantilere ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Sonuca varmaya hazırız." dedi.

Lavrov, Belarus'ta düzenlenen 3. Minsk Uluslararası Avrasya Güvenliği Konferansı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, ABD ile havacılık sektöründe işbirliği yapmak istediklerini ve bunu Amerikalı meslektaşlarıyla görüşmelerde teklif ettiklerini anlatarak, "Ancak yaptığımız görüşmelerde bunun Amerikalıların önceliği olmadığını hissediyoruz." şeklinde konuştu.

Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Başkan Putin ile bir araya gelmek için Ukrayna ile ilgili anlaşma sağlanacağından emin olmak istediği" yönündeki açıklamasına ilişkin ise "Bizim de devlet başkanlarının görüşmesinin somut sonuçlara yol açacağına dair garantilere ihtiyacımız var. Sonuca varmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Putin ile Trump arasında ağustosta Alaska'da gerçekleşen zirve öncesi Rusya'yı ziyaret ettiğini ve Rus tarafına bazı tekliflerde bulunduğunu kaydeden Lavrov, "Bu teklifleri Alaska'da destekledik. Bu teklifler temelinde nihai anlaşmalara varmak için hareket etmeye hazır olduğumuzu teyit ettik. ABD'nin tarafımıza ilettiği ve baz aldığımız teklifleri onaylamasını bekliyoruz." diye konuştu.

Lavrov, Ukrayna'da uzun vadeli barışın sağlanmasının önemini vurgulayarak, "Trump'ın gerçekten Kiev yönetimine silah ve para akışının devam etmesi için koşulların yaratılması yerine sürdürülebilir bir barış istediğini umuyoruz. Bu, Kiev'in Rusya'ya karşı savaşta Avrupalıların aracı olmasından ve bu yöndeki girişimlerden vazgeçmesi için lazım." dedi.

"ABD'den New START'la ilgili teklifimize olumlu yanıt alacağımızı umuyorum"

Rusya Devlet Başkanı Putin'in daha önce ABD ile yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'na (New START) süresinin bitiminden itibaren bir yıl boyunca uyma teklifinde bulunduğunu anımsatan Lavrov, burada anlaşmanın uzatılması ihtimalinin söz konusu olmadığını söyledi.

Lavrov, "ABD'den New START Antlaşması'nda yer alan hususlara tek taraflı olarak uyma yönündeki teklifimize olumlu yanıt alacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!

İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

Aileye bir darbe daha! Kan tüccarları 'Minguzzi' isminin patentini aldı

Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! En çok kazanan isim Hadise oldu

Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

