Lavrov: "Müzakerecilerimiz, Ukrayna ile müzakerelerin belirli nedenlerden dolayı basit sürmediğini ancak uzlaşıya varmak için umudun olduğunu... - Haberler

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Lavrov: "Müzakerecilerimiz, Ukrayna ile müzakerelerin belirli nedenlerden dolayı basit sürmediğini ancak uzlaşıya varmak için umudun olduğunu...

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
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Lavrov:

Lavrov: "Müzakerecilerimiz, Ukrayna ile müzakerelerin belirli nedenlerden dolayı basit sürmediğini ancak uzlaşıya varmak için umudun olduğunu söylüyor.

Lavrov: "Müzakerecilerimiz, Ukrayna ile müzakerelerin belirli nedenlerden dolayı basit sürmediğini ancak uzlaşıya varmak için umudun olduğunu söylüyor."

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Ukrayna, Güncel, Haberler

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