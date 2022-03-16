Lavrov: "Müzakerecilerimiz, Ukrayna ile müzakerelerin belirli nedenlerden dolayı basit sürmediğini ancak uzlaşıya varmak için umudun olduğunu...
AA - Dmitri Chirciu - Güncel
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Lavrov: "Müzakerecilerimiz, Ukrayna ile müzakerelerin belirli nedenlerden dolayı basit sürmediğini ancak uzlaşıya varmak için umudun olduğunu söylüyor.
Lavrov: "Müzakerecilerimiz, Ukrayna ile müzakerelerin belirli nedenlerden dolayı basit sürmediğini ancak uzlaşıya varmak için umudun olduğunu söylüyor."
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Dmitri Chirciu - Güncel