Lavrov: İstanbul'daki Müzakereler Hala Geçerli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2022'de İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna heyetinin girişimiyle üzerinde mutabakata vardıkları ilkeler ve güvenlik garantilerini desteklediklerini belirterek, "O ilkeler gerçekten bölünmezlik, güvenlik ve kolektif güvenlik ilkesine dayanıyorlar." dedi.

Lavrov, Moskova'da Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2022'de başladığı günlerde önce Belarus'ta sonra İstanbul'da tarafların gerçekleştirdiği doğrudan müzakereleri hatırlatan Lavrov, bu müzakerelerin çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik yapıldığını belirtti.

O zaman Kiev'in sunduğu, sonra hem Ukrayna hem de Rus heyetinin parafladığı, çözüme ilişkin ilkelerin taslağını içeren bir belge ortaya çıktığını anımsatan Lavrov, şunları ifade etti:

"Bu taslakta çatışma sonrası dönemde güvenliğin sağlanması için temel ilkeler zaten mevcuttu ve bu güvenliğin dürüst ve kolektif bir şekilde sağlanmasından bahsediliyordu. Öncelikle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri, Almanya ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bir garantör ülkeler grubu oluşturulacaktı. Bu garantör ülkeler listesi, katılmak isteyen tüm ülkelere açık olacaktı. Bu ülkeler Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına alacaktı."

Lavrov, Ukrayna'nın tarafsız bir devlet olarak kalacağını, NATO ve diğer askeri ittifaklara katılmayacağını, nükleer olmayan ve tarafsız bir devlet statüsünün ise ülkenin 1990 tarihli egemenlik ve bağımsızlık bildirgesinde yer aldığını anımsattı.

İstanbul'da varılan bu anlaşmanın, dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından baltalandığını söyleyen Lavrov, barışın sağlanması için İstanbul'da belirlenen güvenlik garantilerinin topluca sağlanması ilkesinin bugün de son derece doğal ve geçerli olduğunu düşündüklerini vurguladı.

"Batı dünyasının Rusya'ya yönelik saldırgan politikası devam ediyor"

Rusya ile ABD arasında Alaska'da yapılan zirvenin ardından Ukrayna'daki çözümün çerçevesi ve parametrelerini belirleme yönünde önemli ilerlemeler kaydedildiğini dile getiren Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu olayın ardından Avrupa ülkeleri Sayın (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'i Washington'a kadar takip etti ve orada, güvenlik garantilerinin Rusya'yı tecrit etme mantığı üzerine inşa edilmesini sağlamayı amaçlayan gündemlerini ilerletmeye çalıştılar. Batı dünyasının Ukrayna ile birleşerek Rusya'yı çevrelemeye yönelik saldırgan, çatışmacı politikayı sürdürmesi, bize stratejik bir yenilgi yaşatmaya devam edeceği mantığı göz önünde bulundurulduğunda, bu durum bizde tam bir reddetme dışında başka bir duyguya yol açmaz."

Ukraynalı yetkililerin de mevcut durumu çok spesifik bir şekilde yorumladığını ve adil, uzun vadeli bir barışa ilgi duymadıklarını açıkça ortaya koyduklarını savunan Lavrov, Zelenskiy adına konuşan Ukraynalı yöneticilerin bu yönde demeçler verdiğini söyledi.

Lavrov, bunun yanı sıra Kiev'den, eski Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti topraklarını korumak için Batı'dan garanti almak isteyen mesajlar geldiğine de dikkati çekti.

"2022'de İstanbul'da belirlenen ilkeler önemli"

Avrupa Birliği kanadından barış görüşmelerini engelleyici açıklamalar geldiğine işaret eden Lavrov, 2022'de İstanbul'da Ukrayna heyetinin girişimiyle üzerinde mutabakata varılan ilkeler ve güvenlik garantilerini desteklediklerini ve desteklemeye devam ettiklerini söyledi. Lavrov, "Çünkü o ilkeler gerçekten bölünmezlik, güvenlik ve kolektif güvenlik ilkesine dayanıyorlar." dedi.

Ayrıca Bakan Lavrov, Ukrayna topraklarının bir kısmına yabancı askeri müdahalesi yoluyla garantiler sağlanmasının Rusya için kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Gönüllüler Koalisyonu adı altında toplanan Avrupalı liderleri eleştiren Lavrov, ABD ve Rusya arasında yapılan zirvenin ardından Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik ilerlemeyi baltalamayı hedeflediğine dair işaretler gördüğünü dile getirdi.

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın Alaska'daki görüşmeleri ve sonrasındaki telefon görüşmeleri sırasında mutabık kaldıkları yolları izlemeye devam edeceklerini ifade etti.

"Putin, Zelenskiy ile görüşmeye tüm konuların en iyi şekilde ele alınması kaydıyla hazır"

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunun altını çizen Lavrov, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak Sayın Putin, Sayın Zelenskiy ve diğerleriyle, en üst düzeyde gereken tüm konuların en iyi şekilde ele alınacağı ve uzmanlar ile bakanların ilgili tavsiyeleri hazırlayacağı anlayışıyla görüşmeye hazır. Konu, gelecekteki anlaşmaların imzalanmasına geldiğinde, bu anlaşmaları Ukrayna tarafında imzalayacak kişinin meşruiyeti meselesinin çözüleceği anlayışının olacağını da umuyorum."