Lavrov ile Rubio, Putin-Trump Zirvesi İçin Görüştü

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefon görüşmesi yaptı ve Putin ile Trump'ın 15 Ağustos'ta Alaska'da gerçekleştireceği zirvenin hazırlıklarını ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak zirvenin hazırlığıyla ilgili konuları telefonda ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Rubio, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Putin ile Trump'ın 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde yapacağı görüşmenin hazırlığı ile ilgili bazı konular istişare edildi.

Her iki taraf da zirvenin başarıyla gerçekleştirilmesi konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
