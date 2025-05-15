Lavrov'dan Zelenskiy'e Sert Eleştiriler: 'Acınası bir insan'

Lavrov'dan Zelenskiy'e Sert Eleştiriler: 'Acınası bir insan'
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'daki ateşkes müzakereleri öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hakkında sert ifadeler kullandı. Lavrov, Zelenskiy'in Putin'den yardım talep etmesini eleştirirken, İngiltere'nin Ukrayna üzerindeki etkisine de dikkat çekti.

- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Zelenskiy acınası bir insan"

Lavrov: "Ukrayna şu anda İstanbul'da gelişen entrikalarla bağlantılı olarak herkesin dilinde"

MOSKOVA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'da bugün yapılması planlanan ateşkes müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hakkında sert ifadeler kullanarak, "Zelenskiy, Putin'in şahsen gelmesini talep eden bazı açıklamalar yaptı, acınası bir insan" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında bugün yapılması planlanan ateşkes müzakereleri için Ukrayna heyeti henüz İstanbul'a ayak basmadı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hakkında sert ifadeler kullandı. Lavrov, "Zelenskiy, Putin'in şahsen gelmesini talep eden bazı açıklamalar yaptı. Bu acınası bir insan" ifadelerini kullandı.

Lavrov 2022 yılında İstanbul'da sona eren Rusya-Ukrayna müzakerelerinden İngiltere'yi sorumlu tutarken, "İngilizler, Zelenskiy'i dünya siyasetinin ormanında bir rehber gibi yönlendiriyor. Berlin, Paris, Brüksel ve özellikle Londra'nın Ukrayna'da barış istediğine dair hiçbir işaret yok. Tam tersine, istemedikleri yönünde çok sayıda kanıt var" şeklinde konuştu.

"Gazze Şeridi'ndeki trajediyi unutmayacağız"

NATO ülkelerinin politikasını "pervasız" olarak nitelendiren Lavrov, Ukrayna'dan çok Gazze Şeridi'ne odaklanılması gerektiğini söyledi. Lavrov, "Ukrayna şu anda İstanbul'da gelişen entrikalarla bağlantılı olarak herkesin dilinde. Ama Gazze Şeridi'ndeki trajediyi, genel olarak Filistin topraklarındaki ve Orta Doğu'daki diğer sorunları da unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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