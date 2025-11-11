Haberler

Lavrov'dan Trump-Putin Zirvesi Açıklaması

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Putin ile Trump arasındaki planlanan zirvenin hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu. ABD'ye verilen memorandumun detaylarını paylaşan Lavrov, nükleer denemeler ve Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması hakkında da bilgiler verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan zirvenin hazırlık sürecini ele almaya hazır olduklarını ifade etti.

Lavrov, Rus basınına verdiği röportajda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Financial Times'in "Rusya'nın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile kendisi arasındaki telefon görüşmesi öncesi ABD'ye sert bir memorandum ilettiği ve ABD'nin bu nedenle Rusya ile müzakere etmekten vazgeçtiği" yönündeki iddiasını değerlendiren Lavrov, bunun "yalan" olduğunu vurguladı.

ABD'ye, Putin ile Trump arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin "non-paper" formatında bir memorandum ilettiklerini belirten Lavrov, "Bu memorandumun amacı, Amerikalı meslektaşlarımıza iki liderin Anchorage'daki görüşmesinde ele alınan konuları ve varılan uzlaşmaları hatırlatmaktı. Belgede, Anchorage'da görüşülenlerin dışında, Amerikalıların hoşuna gitmeyecek herhangi bir unsur yer almıyordu." dedi.

Putin ile Trump arasında zirvenin düzenlenmesi ihtimalini değerlendiren Lavrov, "Amerikan meslektaşlarımızla, gizlice bir şeyler yaptığımıza dair şüphelerini de ifade ettikleri zirvenin hazırlık çalışmalarının başlatılması sürecini de istişare etmeye hazırız." diye konuştu.

Putin ile Trump arasında Alaska'daki zirvede sağlanan uzlaşılara bağlı kaldıklarına işaret eden Lavrov, "Bu durumda, iki liderin ele aldıkları konulara bağlı kaldığımızı savunmak için herhangi bir neden yok. Her nokta ve virgülde aynı fikirde olmasak bile ortak anlayışa vardık." ifadelerini kullandı.

"ABD, nükleer denemelerle ilgili konuyu Rusya için netleştirmedi"

Rusya Devlet Başkanı Putin'in daha önce güvenlik konseyi üyelerine nükleer denemelerin hazırlıkları için gerekli çalışmaların yapılması talimatı verdiğini hatırlatan Lavrov, "Nükleer deneme yapacağımızı duyurmadık. Sadece bu alandaki durumun analiz edilmesi talimatı verildi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin nükleer denemelerle ilgili konuyu Rusya için netleştirmediğini belirten Lavrov, herhangi bir ülkenin nükleer silahı test etmesi durumunda aynısını yapacaklarını vurguladı.

Lavrov, ABD'nin jeopolitik nedenlerden dolayı nükleer denemelere yeniden başlama ihtimalinden endişe duyduklarını dile getirdi.

"ABD'den New START Antlaşması teklifimize olumlu yanıt bekliyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Putin'in daha önce, ABD ile yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (New START) süresinin bitiminden itibaren bir yıl boyunca anlaşmaya uymayı teklif ettiğini anımsatan Lavrov, bunun için iki ülke arasında istişarelerin yapılmasına gerek olmadığını söyledi.

ABD'den bu teklife olumlu yanıt beklediklerini belirten Lavrov, Rusya'nın şimdilik bu antlaşma hükümlerine tek taraflı olarak uyduğunu dile getirdi.

"İngiltere, kışkırtıcı eylemlerde bulunmaya çalışıyor"

Ukrayna istihbaratının hipersonik "Kinjal" füzesini taşıyan Rus savaş uçağını kaçırma operasyonunu engellediklerini aktaran Lavrov, bu operasyonun İngiltere desteğiyle planlandığına işaret etti.

Lavrov, Londra'nın çeşitli durumlarda kışkırtıcı eylemlerde bulunmaya çalıştığını vurgulayarak, "Londra'nın bu durumda, kendisini nasıl haklı çıkaracağını bilemiyorum." dedi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel

