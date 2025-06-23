Lavrov'dan BM Antlaşması Üzerine Uyarı: Kaos Tehlikesi!

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, her ülkenin meşru müdafaa hakkını kullanırken Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı göz ardı etmesinin kaos yaratabileceğini vurguladı. ABD'nin saldırılarının çatışmaları tırmandırabileceğine dikkat çekti.

MOSKOVA, 23 Haziran (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, her ülkenin meşru müdafaa hakkını kullanırken Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı göz ardı etmesinin tam anlamıyla kaosa yol açacağını söyledi.

Pazar günü Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulunan Lavrov, "Her ülke, BM Antlaşması'ndaki meşru müdafaa hakkını kullanırken bunu ne zaman kullanacağına kendinin karar vereceğini ve antlaşmaya uymayacağını söylerse dünya düzeni ortadan kalkar ve tam anlamıyla bir kaos ortaya çıkar" dedi.

Lavrov, ABD'nin egemen bir devletin topraklarına düzenlediği füze ve bomba saldırılarının, çatışmanın tırmanmasına yönelik yeni ve tehlikeli bir döngüye girildiği anlamına geldiğini vurguladı.

Lavrov, bunun öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceğini ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejimine ve bölgesel ve küresel güvenliğe zaten zarar verdiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinde bir kez daha ayrılık rüzgarı

Üçüncü kez aynısı oldu! Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Ruhsatsız 5 yıldızlı otel 112. kez mühürlendi

Tam 112 kez mühürlendi! O işletme için ekipler teyakkuzda
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Yanardağın içine düşen turistin 4 gün sonra cansız bedeni bulundu

Yanardağın içine düştü! 4 günlük arama çalışmalarından acı haber
Türkiye-Gürcistan maçı Kocaeli'de oynanacak

Türkiye-Gürcistan maçının oynanacağı stat belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.