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Lavrov'dan ABD'ye TürkAkım Suçlaması

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nı devre dışı bırakmak için Ukrayna'yı teşvik ettiğini iddia etti. Lavrov, ABD'nin enerji alanında rakip istemediğini vurguladı.

- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nı devre dışı bırakmak istiyor"

MOSKOVA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Ukrayna'yı TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nı devre dışı bırakmak için teşvik ettiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın 2024 yılındaki dış politikası ve faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Lavrov, ABD'yi Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nı devre dışı bırakmaya çalışmakla suçladı. Lavrov, "ABD'nin enerji başta olmak üzere, hiçbir alanda rakip istemediğine yönelik çok güçlü bir kanaatim var. AB'nin enerji güvenliğinin temellerini yıkmak için terör eylemlerine bir an bile tereddüt etmeden onay veriyorlar, Ukraynalı müşterilerinin Kuzey Akım boru hatlarından sonra şimdi de TürkAkım'ı devre dışı bırakmaya teşvik ediyorlar" dedi.

ABD'de gelecek hafta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın Ukrayna krizini çözme konusundaki açıklamalarına ilişkin konuşan Lavrov, "Trump göreve başladıktan sonra Ukrayna konusundaki nihai pozisyonunu belirlediğinde, bunu elbette inceleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Putin-Trump görüşmesine ilişkin teklif gelmedi"

NATO'nun doğuya doğru genişlemediği konusunda yalan söylediğini kabul eden ilk politikacının Trump olduğunu söyleyen Lavrov, Trump'ın SSCB-ABD ve daha sonra Rusya-ABD anlaşmalarında varılan mutabakatların ve AGİT bildirilerinin aksine Batı'nın Kiev'i NATO'ya çekmeye çalışmasının çatışmanın temel nedenlerinden biri olduğunu söylediğini hatırlattı.

Lavrov, Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin ise "Somut girişimleri bekleyeceğiz. Başkan Putin görüşmeye hazır olduğunu birçok kez söyledi ancak henüz bir teklif gelmedi" ifadesini kullandı.

"Rusya-Çin iş birliği önemli bir istikrar unsuru"

Rusya ve Çin arasındaki ikili ilişkileri değerlendiren Lavrov, "Rusya-Çin iş birliğinin, NATO üyesi komşularımızın ABD liderliğinde yaptığı gibi uluslararası ilişkilerde çatışma ve düşmanlığı tırmandırmak da dahil olmak üzere ortaya çıkan süreçlerde temel istikrar unsurlarından biri olduğuna şüphe yok" dedi.

Lavrov'dan ABD'ye TürkAkım Suçlaması
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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