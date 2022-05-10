Lavrov, Cezayir ve diğer Arap ülkelerinin Ukrayna meselesindeki tutumunu 'dengeli' olarak nitelendirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cezayir ve diğer Arap ülkelerinin Ukrayna meselesiyle ilgili tutumunun "dengeli" olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, resmi ziyaret kapsamında geldiği Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile görüştü.

Lavrov, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Cezayirli yetkililerle askeri ve teknik alanlar başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklık meselelerini ele aldıklarını belirtti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'den Rusya'yı ziyaret için davet ilettiğini belirten Lavrov, Cezayir'in, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri operasyonlarıyla ilgili "dengeli" tutumunu takdir ettiğini kaydetti.

Rus Bakan ayrıca "Rusya-Ukrayna krizini takip etmek üzere komite kuran ve bu meselede dengeli ve objektif bir rol üstlenen" Arap Birliğinin tutumundan da övgüyle söz etti.

Lavrov, savaş nedeniyle istikrarsız bir dönemden geçen enerji piyasasına ilişkin de OPEC+ ittifakının üyesi olan Moskova ve Cezayir'in, daha önce olduğu gibi şimdi de gaz tedariki konusunda taahhütlerini yerine getireceğini kaydetti.

Rusya'nın, Birleşmiş Milletlerin (BM) uluslararası iş birliğine ilişkin kuruluş ilkelerine ters düşen tek kutuplu bir dünya kurulmasına karşı çıktığını söyleyen Lavrov, Cezayir'in güney komşusu Mali'deki krize dair ise "bazı ülkelerin Bamako'daki yeni yönetime ilişkin yaptırımlarının bir işe yaramayacağını, çözümün siyasi geçiş sürecini desteklemekle mümkün olduğunu" sözlerine ekledi.