Lavrov: "Bugünkü krizin nedenlerini anlayan, yaptırım savaşına dahil olmayan ülkelerin arabuluculuk tekliflerini olumlu karşılıyoruz.
AA - Dmitri Chirciu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Lavrov: "Bugünkü krizin nedenlerini anlayan, yaptırım savaşına dahil olmayan ülkelerin arabuluculuk tekliflerini olumlu karşılıyoruz.
Lavrov: "Bugünkü krizin nedenlerini anlayan, yaptırım savaşına dahil olmayan ülkelerin arabuluculuk tekliflerini olumlu karşılıyoruz. Bu ülkeler arasında İsrail, Türkiye de var."
AA / Dmitri Chirciu - Güncel