Lavrov: Brıcs, Çok Taraflı Diplomasinin Hakiki Bir Örneği

Lavrov, "BRICS, gezegenin farklı bölgelerini temsil eden kültür ve uygarlıkların sinerjisini somutlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Dördüncü Uluslararası Belediye BRICS+ Forumu'na video mesajı gönderen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 24 Kasım 2022. (Rusya Dışişleri Bakanlığı basın açıklaması)

Lavrov, "BRICS, gezegenin farklı bölgelerini temsil eden kültür ve uygarlıkların sinerjisini somutlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

MOSKOVA, 25 Kasım (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Perşembe günü yaptığı açıklamada Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS'in "21. yüzyılın gerçeklerini karşılayan hakiki bir çok taraflı diplomasi örneği" olduğunu söyledi.

Dördüncü Uluslararası Belediye BRICS+ Forumu'na video mesajı gönderen Lavrov, "BRICS, gezegenin farklı bölgelerini temsil eden kültür ve uygarlıkların sinerjisini somutlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov, BRICS+ çerçevesinin eşitlik, karşılıklı saygı ve adaleti temel aldığını belirtti.

Lavrov, "Günümüzün sayısız sorununa yanıtların... ancak kolektif şekilde, çıkarlar dengesi ve genel kabul görmüş uluslararası hukuk normları temel alınarak bulunabileceği açıktır" diye ekledi.

Rusya'nın ikinci en büyük kenti olan St. Petersburg'da düzenlenen Dördüncü Uluslararası Belediye BRICS+ Forumu Cumartesi gününe kadar devam edecek.