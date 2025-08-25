Lavrov, Batılı Ülkeleri ve Zelenskiy'yi Barış Görüşmelerini Engellemekle Suçladı

MOSKOVA, 25 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkeleri ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi Ukrayna'daki barış görüşmelerini engellemekle suçladı.

Lavrov, pazar günü Russia-1 Televizyon kanalında yayımlanan röportajında, Batılı ülkelerin "müzakereleri engellemek için bir bahane aradıklarını" söyledi. Lavrov, Zelenskiy'nin "inatçı davrandığını" ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile acil bir görüşme talep ettiğini de sözlerine ekledi.

Lavrov, Avrupa ülkelerinin, Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kaydettiği ilerlemeyi baltalamaya çalıştığını söyledi.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da Putin ile görüşmelerde bulunmuş, ancak nihai bir anlaşmaya varılamamıştı. ABD Başkanı bir sonraki pazartesi günü Washington'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmişti.