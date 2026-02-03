Rusya Dışişleri Bakanı: Batılı Ülkelerin Ukrayna'daki Askeri Varlığı Kabul Edilemez

MOSKOVA, 3 Şubat (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna topraklarına Batılı birliklerin ve askeri altyapının konuşlandırılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, bu durumu bir dış müdahale olarak değerlendireceklerini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde pazartesi günü yayımlanan açıklamaya göre Lavrov, "Batılı ülkelerin Ukrayna'da askeri birlik, tesis, depo ve diğer altyapı unsurlarını konuşlandırması bizim için kabul edilemezdir. Bu tür eylemler, Rusya'nın güvenliğine doğrudan tehdit oluşturan bir dış müdahale olarak görülecektir" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Ukrayna ve Batılı ülkeler tarafından öne sürülen ve Ukrayna'nın güvenliğini tesis etmek amacıyla "çok uluslu güçlerin" konuşlandırılmasını öngören çözüm yaklaşımını eleştirdi.

Lavrov, böyle bir önlemin, Rusya ile daha fazla çatışma için bir ileri karakol oluşturmak anlamına geldiğini belirtti.