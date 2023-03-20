Lavrov, Batı'nın Güney Kafkasya ile ilgili işbirliği platformunu 'baltalamaya' çalıştığını bildirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Güney Kafkasya bölgesiyle ilgili 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunu baltalamaya çalıştığını belirterek, "Bu nedenle Güney Kafkasya'da ve uluslararası bölgesel gündemdeki birçok konuda Batı ile diyaloğun geliştirilmesi için herhangi...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Güney Kafkasya bölgesiyle ilgili 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunu baltalamaya çalıştığını belirterek, "Bu nedenle Güney Kafkasya'da ve uluslararası bölgesel gündemdeki birçok konuda Batı ile diyaloğun geliştirilmesi için herhangi bir ihtimal ve gereklilik görmüyorum." dedi.

Lavrov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Güney Kafkasya'daki duruma değinen Lavrov, "Batılı ülkelerin, bölgedeki ülkelerin çıkarlarını değil kendi jeopolitik ve bencil çıkarlarını düşünerek ve önemseyerek, Rusya ve Ermenistan'ı karşı karşıya getirme ve bölgesel güvenlik mimarisini baltalama yönündeki girişimlerini görüyoruz. Bu tür girişimlerin başarısız olacağından eminim." ifadesini kullandı.

Lavrov, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Rusya'yı itibarsızlaştırmak istediğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Onlar, diplomatik baskı kurmakla meşguller. Onlar, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki üçlü anlaşmaları ezmeye, Rusya'nın ulaşım ve ekonomik bağlantılar üzerindeki engellerin kaldırılması, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sınırın belirlenmesi ve taraflar arasında barış anlaşmasının imzalanması ile ilgili süreçlere katılımını öngören belgelerin temel ilkelerini doğrudan baltalayarak, bu alandaki çalışmalara kendi egemenliğini empoze etmeye çalışıyorlar."

Batı'nın Güney Kafkasya bölgesiyle ilgili 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunu da bozmaya çalıştığına işaret eden Lavrov, "Batı, yeni şekillenmeye başlayan bu yapıyı baltalamak için aktif şekilde çalışıyor, Güney Kafkasya'daki 3 ülkeye empoze etmeye çalışıyor. Bu nedenle Güney Kafkasya'da, uluslararası ve bölgesel gündemdeki birçok konuda Batı ile diyaloğun geliştirilmesi için herhangi bir ihtimal ve gereklilik görmüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Laçin koridorundaki duruma çözüm yollarının bulunması gerekiyor"

Karabağ'daki Laçin koridoruyla ilgili Lavrov, söz konusu duruma çözüm yollarının bulunması ve bunun için Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 2020, 2021 ve 2022'de sağladığı anlaşmaların uygulanması gerektiğini vurguladı.

Lavrov, "Laçin koridoru ile ilgili sorun, bu bağlamda ele alınmalıdır. Sadece anlaşmada Laçin koridoruyla ilgili kısımların tam olarak uygulanması mevcut durumu çözebilir. Tüm tarafların, üçlü anlaşmadaki diğer bölümlerin olduğu gibi bu bölümün de birlikte uygulanması gerektiğini anlayacağını umuyorum. Burada her bir tarafın kendi yükümlülükleri var." diye konuştu.

"Bakü ile Erivan arasında barış anlaşması konusunda yardımcı olmaya hazırız"

Üçlü Çalışma Grubu eş başkanlarının Güney Kafkasya'da ekonomi ve ulaşım bağlantıları konusunda anlaşma sağlayacakları umudunu paylaşan Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi yönünde faaliyetlerin aktifleştirilmesinden yana olduklarını söyledi.

Bakü ile Erivan arasında barış anlaşmasının sağlanması konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını belirten Lavrov, geçen yıl ertelenen Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasındaki toplantının tarihini en kısa zamanda netleştireceklerini aktardı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünün (KGAÖ) sınır bölgelerinde misyonun konuşlandırılmasından yana olduklarını ve bu yönde çalışmaların devam ettiğini kaydetti.