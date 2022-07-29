Lavrov, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Ukrayna'daki durumu ve küresel gıda sorununu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ukrayna'daki durumu ve küresel gıda sorununu telefon görüşmesinde ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmede, Lavrov, "Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Ukrayna topraklarında sürdürülen özel askeri operasyon ışığında Rusya'nın ilkeli yaklaşımlarını dile getirdi ve hedeflerin tamamının uygulanacağını" vurguladı.

Görüşmede, "Ukrayna ordusuna yapılan silah sevkiyatının, Kiev rejiminin ızdırap çekmesini ve çatışmaları uzattığına, ölen sivil sayısını da yükselttiğine" dikkat çekildi.

Lavrov, Rus askeri güçlerinin uluslararası normlara uyduğunu ifade etti.

Küresel gıda güvenliği alanındaki durumun da ele alındığı görüşmede, Lavrov, 22 Temmuz'da İstanbul'da tahılla ilgili yapılan "paket" anlaşmaların detayları konusunda Blinken'e bilgi vererek, "Amerikan yaptırımlarının durumu zorlaştırdığını ve ABD'nin Rus gıda sevkiyatına gerekli muafiyet getirme yönündeki vaatlerin uygulanmadığını" vurguladı.

Gıda sorununun, Batı tarafından kendi jeopolitik çıkarları için kullanılmasının kabul edilemez olduğunun altı çizildi.

Görüşmede, ikili ilişkiler de ele alınırken, tutuklu Rus ve ABD'li vatandaşların takası konusunda "sakin diplomasi modunda profesyonel diyaloğa geçilmesi" teklif edildi.