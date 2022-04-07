Apartmanın havalandırma boşluğuna düşen martı çocuğun dikkati sayesinde kurtarıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen martı, bir çocuğun dikkati sayesinde fark edilerek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Pazarbaşı Sokak'ta 6 katlı bir apartmanın havalandırma boşluğundan martı sesi duyan vatandaşlar, durumu Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 10 metrelik havalandırma boşluğundan düşen martının alanın dar olmasından dolayı kanat çırpamadığı ve kanatlarından yaralandığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri martıyı sıkıştığı yerden çıkardı.

"OĞLUM LAVABOYA GİTTİĞİ SIRADA MARTININ SESİNİ DUYUYOR"

Olay anında oğlunun lavaboya gittiği sırada martının sesini duyması sonucu itfaiye ekiplerine haber verildiğini söyleyen apartman sakinlerinden İsmail Duman, "Oğlum lavaboya gittiği sırada orada bir ses duyuyor. O da geldi bana söyledi. Biz de havalandırma boşluğunda sessiz bir şekilde takip ettiğimizde oradan martının sesi geliyordu. Lavabonun camını açmaya çalışarak oradan kurtarmak istedik. O kadar uğraş sonunda kurtaramadık ve itfaiyeyi aradık. Onlar da geldi kurtardılar. Martı havalandırma boşluğunda sıkışmıştı. Martıyı ekipler daha sonra salmak istedi ancak martı uçamadı. Galiba kanatlarında bir zedelenme olmuş. Onu da Doğa Koruma Milli Parklar Ünye Şubesi'ne alıp götürdüler" dedi.

Martının tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.

(Ümit Güngör/ İHA)