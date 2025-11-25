Latin Kökenli Amerikalıların Trump Politikalarına Desteği Düşüyor

ABD'de yapılan bir anket, Latin kökenli Amerikalı yetişkinlerin yüzde 70'inin Başkan Donald Trump'ın politikalarını onaylamadığını ortaya koydu.

ABD merkezli Pew Research'ün iki ulusal ankete dayanan raporuna göre, son seçimlerde muhafazakar değerler nedeniyle Trump'a destek veren Latin kökenli seçmenlerin desteği belirgin şekilde azaldı.

Raporda, Trump'ın görev performansı hakkında soru yöneltilen Latin Amerikalı yetişkinlerin yüzde 70'inin "Onaylamıyorum", yüzde 55'inin ise "Kesinlikle onaylamıyorum" dediği belirtildi.

Trump'ın politikalarını onaylayanların oranı ise yalnızca yüzde 27 oldu.

Ayrıca raporda, ABD'de yaşayan Latin kökenlilerin, ülkedeki durumlarının geçen yıla kıyasla kötüleştiğini düşündükleri ve yaklaşık 20 yıldır ilk kez bu konuda bu kadar olumsuz görüş bildirdikleri vurgulandı.

Latin Amerikalıların Trump'a desteği haziran ayında yüzde 30 iken, Trump'ın göreve başladığı şubat ayında bu oran yüzde 36 olarak kaydedilmişti.