Latin Amerika ülkelerinden Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili destek ve dayanışma mesajları

Latin Amerika ülkeleri, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından destek ve dayanışma mesajları yayımladı.

Latin Amerika ülkeleri, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından destek ve dayanışma mesajları yayımladı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında yardıma hazır olunduğu belirtilerek, "Kolombiya hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kahramanmaraş ilinde bugün meydana gelen deprem ve artçı sarsıntılar sonucunda telafisi mümkün olmayan çok sayıda can kaybından ötürü derin üzüntü duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Türkiye ve Suriye halkıya dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Brezilya

Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva, Twitter hesabından, yaşanılan trajediyi büyük endişeyle takip ettiğini belirterek, "Brezilya, iki ülke halklarıyla, (Türkiye ve Suriye) kurbanların aileleriyle ve evlerini kaybeden herkesle dayanışma içinde olduğunu ifade ediyor." paylaşımında bulundu.

Venezuela

Venezuela Dışişleri Bakanlığı da Twitter hesabından, Türkiye ve Suriye halkına taziyelerini ileterek, "Etkilenen bölgelerin mümkün olan en kısa sürede eski haline dönmesi için yardım ve desteğe hazırız. Çok sayıda yaralının bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz." paylaşımını yaptı.

Ekvador

Ekvador hükümetinden yapılan açıklamada ise depremin yol açtığı ölümler nedeniyle duyulan üzüntü dile getirilerek, "Bu sabah Türkiye'de meydana gelen çok şiddetli depremin şokunu yaşayan Ekvador, kurbanların aileleriyle dayanışma halindedir." ifadesine yer verdi.

Küba

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Derin üzüntümü ve dayanışmamı Türkiye halkı ve hükümetine ifade etmek istiyorum. Kurbanların ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Meksika

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard "Ülkenin güneyinde meydana gelen depremin yol açtığı hasar ve talihsiz can kayıpları için Türk halkına taziyelerimizi iletiyoruz. Bu zor günlerde dayanışmamızı paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Paraguay

Paraguay Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye hükümetine ve halkına en içten başsağlığı dileğinde bulunarak, kayıp olan kişilere bir an önce ulaşılması ve yaralıların iyileşmesi temennisi bildirildi.

Dominik Cumhuriyeti

Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Roberto Alvarez Twitter hesabıdan "Ülkenin güneyinde meydana gelen depremde can kayıpları ve maddi hasarlar nedeniyle kardeş Türk halkı ve hükümetine taziyelerimi sunuyorum." paylaşımında bulundu.

Arjantin

Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero de Twitter hesabından, Türkiye ve Suriye halkına başsağlığı dileğinde bulunarak, kurbanların aileleriyle dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Şili

Şili hükümetinden yapılan açıklamada Türkiye ve Suriye'de yaşanılan depremden duyulan üzüntü ifade edilerek, "Şili, Türkiye'nin güney illerini ve Suriye'nin kuzeyini etkileyen depremin neden olduğu ölümler nedeniyle kurbanlara dayanışmasını ifade ediyor. Yaralıların bir an önce iyileşmesini ve kayıp olanların kurtarılmasını diliyor." denildi.

Bolivya

Bolivya hükümetinden yapılan açıklamada, Türkiye ve Suriye halklarıyla dayanışma içinde olduğu kaydedilerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı dilekleri sunuldu.

Peru

Peru Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Türkiye ve Suriye halkıyla derin dayanışma içinde olunduğu belirtilerek, kurbanların ailelerine ve depremden etkilenenlere başsağlığı dileğinde bulunuldu.