Latin Amerika ülkelerinden İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili taziye mesajları

Latin Amerika ülkelerinden Venezuela, Kolombiya, Meksika, Ekvador, Peru, Panama, Kosta Rika, Brezilya, Şili ve Paraguay İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Latin Amerika ülkelerinden Venezuela, Kolombiya, Meksika, Ekvador, Peru, Panama, Kosta Rika, Brezilya, Şili ve Paraguay İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dilendi ve Türk halkı ile dayanışma mesajı paylaşıldı.

Terör eyleminin her türlüsünün kınandığı ifade edilen açıklamada, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, Türk makamlarının gerçekleri açığa kavuşturacağına ve sorumluları tespit edeceğine güvenmektedir. Venezuela hükümeti, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetine kardeşlik ve dayanışma duygularını gönderiyor." ifadesi kullanıldı.

Kolombiya

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da hayatını kaybedenler için en içten taziye dilekleri paylaşıldı.

Açıklamada, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili derin üzüntümüzü ifade ediyoruz. Bu en kederli zamanda İstanbul halkının yanındayız ve bu olaydan etkilenen vatandaşlarla dayanışmamızı ifade ediyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Meksika

Meksika Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda ise İstanbul'da bombalı saldırının yol açtığı hasar ve can kaybından üzüntü duyulduğu bildirildi.

Türk halkına, hükümetine ve kurbanların ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada her türlü şiddet eylemi kınandı.

Ekvador

Ekvador Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, saldırı kınanarak "Ekvador hükümeti ve halkı, İstanbul'daki korkunç saldırı karşısında Türkiye ile dayanışma içindedir ve bu terör eylemini reddediyor." ifadesine yer verdi.

Peru

Peru Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da İstanbul'da meydana gelen saldırı nedeniyle Türk halkına ve hükümetine en içten taziye dilekleri sunuldu.

Kurbanların aileleriyle dayanışma içinde olunduğu kaydedilen açıklamada, "Barış içinde bir arada yaşamayı destekleyen değerleri ve ilkeleri ihlal eden tüm şiddet eylemlerini reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Panama

Panama Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabındaki açıklamasında, "Panama, İstanbul'un ünlü İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden insanlardan dolayı üzüntü duyuyor. Türkiye halkına ve hükümetine başsağlığı ve dayanışmamızı iletiyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Kosta Rika

Kosta Rika Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için Türk halkına ve hükümetine başsağlığı dileği paylaşıldı.

Her türlü terör eyleminin kınandığı vurgulanan açıklamada, Türk halkıya dayanışma içinde olunduğu bildirildi.

Brezilya

Brezilya Dışişleri Bakanlığı her türlü terör saldırısı ve eylemini şiddetle kınadı.

Bakanlık, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Şili

Şili hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ölen ve yaralananlar için "derin üzüntü" duyulduğu belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Şili hükümeti, "Türkiye hükümeti ve halkına en içten taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verdi.

Paraguay

Paraguay Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada da İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle Türk hükümeti ve halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu ve "Dayanışmamızı ifade ediyor ve can kaybından dolayı üzüntümüzü belirtiyoruz. Umuyoruz ki bu olay bir an önce aydınlığa kavuşur." değerlendirmesine yer verildi.