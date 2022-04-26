Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Haberler

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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

AA - Sinan Doğan - Güncel
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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 76 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 662 bin 722'ye, 6 bin 456 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 30 milyon 355 bin 919'a çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 5 kişi yaşamını yitirdi, 140 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 324 bin 134, vaka sayısı 5 milyon 733 bin 925, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 34 bin 909 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, en çok vakanın görüldüğü 21. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti ve salgında ölenlerin sayısı 139 bin 780'e çıktı.

Son 24 saatte 208 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 6 milyon 91 bin 551'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 925 bin 40'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, en fazla vaka görülen 17. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1 kişi yaşamını yitirdi ve 70 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 561 bin 677'ye, can kaybı sayısı 212 bin 420'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 541 bin 523'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 57 bin 376'ya çıktı.

Vaka sayısı 1484 artışla 3 milyon 547 bin 977, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 481 bin 491 olarak kayıtlara geçti.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Brezilya, Sonora, Güncel, Haberler

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