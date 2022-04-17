Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 31 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 661 bin 938'e, 2 bin 775 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 30 milyon 250 bin 77'ye çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 35 kişi yaşamını yitirdi, 1192 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 323 bin 938, vaka sayısı 5 milyon 726 bin 668, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 27 bin 753 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, en çok vakanın görüldüğü 20. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 128 bin 344'e, 551 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 60 bin 495'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 895 bin 999'a ulaştı.

Arjantin en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 12 kişi yaşamını yitirdi ve 50 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 555 bin 139'a, can kaybı sayısı 212 bin 507'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 532 bin 642'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 26 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 57 bin 231'e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 516 artışla 3 milyon 528 bin 626, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 461 bin 514 olarak kayıtlara geçti.