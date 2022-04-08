Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 250 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 660 bin 973'e, 26 bin 502 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 30 milyon 93 bin 751'e çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 105 kişi yaşamını yitirdi, 32 bin 216 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 323 bin 508, vaka sayısı 5 milyon 715 bin 504, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 14 bin 280 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, en çok vakanın görüldüğü 20. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti ve salgında ölenlerin sayısı 139 bin 693'e çıktı.

Son 24 saatte 312 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 6 milyon 87 bin 123'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 920 bin 229'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, en fazla vaka görülen 17. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 14 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 128 bin 158'e, 1842 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 49 bin 250'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 877 bin 337'ye ulaştı.

Arjantin en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 kişi yaşamını yitirdi ve 397 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 550 bin 240'a, can kaybı sayısı 212 bin 420'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 583 bin 103'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 90 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 56 bin 912'ye çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 432 artışla 3 milyon 500 bin 670, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 385 bin 562 olarak kayıtlara geçti.