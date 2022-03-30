Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 285 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 659 bin 241'e, 30 bin 56 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 29 milyon 882 bin 397'ye çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 84 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 758 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 322 bin 845, vaka sayısı 5 milyon 654 bin 311, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 953 bin 318 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 20. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 10 kişi hayatını kaybetti ve salgında ölenlerin sayısı 139 bin 595'e çıktı.

Son 24 saatte 301 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 84 bin 240'a, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 917 bin 334'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 17. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 127 bin 970'e, 3 bin 432 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 32 bin 162'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 854 bin 645'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 18 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 56 bin 464'e çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 17 artışla 3 milyon 458 bin 499, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 377 bin 645 olarak kayıtlara geçti.