Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 394 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 657 bin 696'ya, 41 bin 21 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı ise 29 milyon 682 bin 615'e çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 12 kişi yaşamını yitirdi, 554 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 322 bin 119, vaka sayısı 5 milyon 636 bin 54, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 933 bin 754 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 20. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybetti ve salgında ölenlerin sayısı 139 bin 489'a çıktı.

Son 24 saatte 294 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 81 bin 933'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 914 bin 212'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 17. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 76 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 127 bin 675'e, 4 bin 690 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 16 bin 57'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 821 bin 24'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 323 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 542 bin 602'ye, can kaybı sayısı 211 bin 944'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 574 bin 481'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 11 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 55 bin 976'ya çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 545 artışla 3 milyon 406 bin 540, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 309 bin 269 olarak kayıtlara geçti.