Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 373 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 656 bin 798'e, 45 bin 472 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 29 milyon 573 bin 112'ye çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 125 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 860 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 321 bin 931, vaka sayısı 5 milyon 629 bin 814, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 922 bin 781 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 20. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybetti ve salgında ölenlerin sayısı 139 bin 415'e çıktı.

Son 24 saatte 665 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 79 bin 896'ya, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 912 bin 154'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 76 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 127 bin 439'a, 14 bin 416 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 4 bin 829'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 803 bin 205'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 322 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 540 bin 108'e, can kaybı sayısı 211 bin 751'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 571 bin 347'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 93 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 44 bin 339'a çıktı.

Vaka sayısı 14 bin 525 artışla 3 milyon 368 bin 704, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 256 bin 747 olarak kayıtlara geçti.