Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 355 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 655 bin 940'a, 45 bin 882 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 29 milyon 478 bin 39'a çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 244 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 910 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 321 bin 619, vaka sayısı 5 milyon 619 bin 780, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 912 bin 654 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 20. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 26 kişi hayatını kaybetti ve salgında ölenlerin sayısı 139 bin 361'e çıktı.

Son 24 saatte 626 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 78 bin 487'ye, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 910 bin 525'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 39 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 127 bin 334'e, 4 bin 681 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 985 bin 836'ya yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 791 bin 259'a ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 23 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 44 bin 62'ye çıktı.

Vaka sayısı 13 bin 290 artışla 3 milyon 336 bin 614, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 226 bin 118 olarak kayıtlara geçti.