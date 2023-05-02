Latin Amerika ülkelerinde 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle çeşitli kentlerde yürüyüş yapıldı

Latin Amerika ülkelerinde, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" nedeniyle çok sayıda yürüyüş ve kutlama gerçekleştirildi.

Latin Amerika ülkelerinde, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" nedeniyle çok sayıda yürüyüş ve kutlama gerçekleştirildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, devlet başkanlığı sarayı Casa de Narino'nun balkonundan, meydanda toplanan işçilerin 1 Mayıs bayramını tebrik etti.

Başkent Bogota'nın tarihi Bolivar Meydanı'nda bir araya gelen sendika temsilcileri ve çeşitli siyasi gruplar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da katıldığı etkinliklerde "Onurlu yaşam, eşitlik ve sosyal adalet" çağrıları yapıldı.

Alanda toplanan kalabalığa seslenen Maduro ise ABD'nin Venezuela'ya yönelik ekonomik yaptırımlarına tepki göstererek, Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) ve ABD'deki yan kuruluşu CİTGO'nun paralarının serbest bırakılmasını istedi.

ABD'nin, Venezuela hükümetine yapması gereken petrol ödemelerini ülkedeki muhalefete aktardığını hatırlatan Maduro, halkın parasının muhalefet eliyle çalındığını kaydetti.

Bolivya

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da yürüyüşler gerçekleştiren sendika temsilcileri ve işçiler, yaşam şartlarının iyileştirilmesini istedi.

1 Mayıs kutlamalarına katılan ve burada konuşan Devlet Başkanı Luis Arce ise Santa Cruz kentine bağlı Yapacani kasabasında, yeni bir hidrokarbon kuyusunun keşfedildiğini duyurdu.

Arce, ülkenin sahip olduğu kaynaklar sayesinde, ulusal hükümetin ve işçilerin hayallerini gerçekleştireceklerini söyledi.

Meksika

Başta başkent Meksiko olmak üzere ülkenin birçok kentinde, 1 Mayıs vesilesiyle bir araya gelenler, ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarda "adalet" ve "eşitlik" mesajı verdi.

Hükümeti protesto eden bazı grupların, güvenlik güçleriyle gerginlik yaşadığı ve lastik yaktığı görüldü.

Arjantin

Başkent Buenos Aires'teki Mayıs Meydanı'nda toplananlar, ülkedeki ekonomik krizi protesto etmenin yanı sıra çalışma şartlarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Arjantin'deki 1 Mayıs kutlamaları olaysız şekilde sona erdi.

Şili

Başkent Santiago'da 1 Mayıs kutlamaları için toplanan sendika temsilcileri, siyasi parti üyeleri ve çeşitli gruplar, asgari ücretin artırılmasını ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep etti.