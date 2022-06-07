LATİF DEMİRCİ'YE VEDA (1) - Haberler

LATİF DEMİRCİ'YE VEDA (1)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ünlü karikatürist Latif Demirci, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
Mertcan ÖZTÜRK - İSTANBUL DHA - Ünlü karikatürist Latif Demirci, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
Hürriyet çizeri, 'Press Bey', 'Muhlis Bey', 'Arap Kadri' gibi unutulmaz tiplemelerin yaratıcısı, karikatür sanatının usta ismi Latif Demirci, geçtiğimiz pazar günü hayatını kaybetti. Latif Demirci için Teşvikiye Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene medya ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel