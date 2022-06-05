LATİF DEMİRCİ HAYATINI KAYBETTİ - 2 - Haberler

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LATİF DEMİRCİ HAYATINI KAYBETTİ - 2

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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LATİF DEMİRCİ HAYATINI KAYBETTİ - 2

KARİKATÜRİST Latif Demirci hayatını kaybetti.

KARİKATÜRİST Latif Demirci hayatını kaybetti.

Hürriyet Gazetesi'nin usta çizeri Latif Demirci (61), dün sabah evinde düştü. Demirci, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Latif Demirci, bu sabah saat 06.00'da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hürriyet Kitap Sanat haberi, "Gazetemizin usta çizeri sevgili Latif Demirci'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayata, gündeme zekice bir mizahla baktığı tüm çizgileri bizimle… " diyerek sosyal medyadan duyurdu.61 yaşındaki Latif Demirci, Press Bey ve Media Hanım', 'Muhlis Bey', 'Mithat ve Mirsat', 'Arap Kadri' gibi unutulmaz tiplemelere hayat vermişti.


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