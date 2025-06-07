Lastik Kesme İfadesi: 19 Yaşındaki Zanlı Tutuklandı

Lastik Kesme İfadesi: 19 Yaşındaki Zanlı Tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 16 aracın lastiklerini kestikleri iddiasıyla gözaltına alınan 19 yaşındaki zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 16 aracın lastiklerini kestiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Karakoyunlu Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde araç lastiklerinin bıçakla kesildiğini fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede lastikleri kesen kişinin H.H.A. (19) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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