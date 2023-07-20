Lastiği patlayan tırda yangın çıktı

DÜZCE Düzce'de seyir halindeki tırın lastiğinin patlaması sebebiyle çıkan yangında dorsede hasar oluştu.

Olay, Düzce- Zonguldak D-655 Kara yolu Çamköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçakoca'dan Düzce istikametine seyir halinde olan M.D. idaresindeki 81 DV 880 plakalı tırın dorse kısmında lastiğin patlaması sebebiyle yangın çıktı. Dorseden dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sebebiyle dorsede maddi hasar meydana geldi.