Lastiği Patlayan Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 11 Yaralı

Karaman'da lastiği patlayan minibüsün sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kazada yolcular arasında bulunan Nadir Baycan hayatını kaybederken, sürücü ve diğer yolcular ise yaralandı.

1) LASTİĞİ PATLAYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 11 YARALI

KARAMAN'da Taşkale köyünden kent merkezine yolcu taşıyan minibüs, lastiği patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada yolculardan Nadir Baycan yaşamını yitirdi, sürücüyle birlikte 11 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.50 sıralarında Karaman- Ereğli kara yolunun 25'nci kilometresinde meydana geldi. Taşkale köyünden kent merkezine yolcu taşıyan Mehmet Günarslan yönetimindeki 70 AAY 265 plakalı minibüs, arka sol lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp önde bariyerlere çarptı, ardından devrildi. Kazada yolculardan Nadir Baycan, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Günarslan ve 10 yolcu da yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı 11 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.