Lastiği Patlayan Kamyona Çarpan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Uşak'ta lastiği patlayan bir kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Ercan Ö. hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve motosiklet sürücüsünün cesedi hastane morguna kaldırıldı.
Uşak'ta lastiği patladığı için yol kenarında duran kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Ankara-Uşak kara yolunda ilerleyen Ercan Ö. (48) yönetimindeki 64 FF 683 plakalı motosiklet, Ortaköy Kavşağı yakınlarında lastiği patladığı için yol kenarında bekleyen 06 EJT 859 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince motosiklet sürücüsü Ercan Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Motosiklet sürücüsünün cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü İ.D. (39) ifadesi alınmak üzere Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.