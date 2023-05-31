Lastiği patlayan kamyon tünel girişinde refüje çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan hafriyat kamyonu, önce bariyerlere çarpıp ardından tünel girişindeki refüje çıktı. Şans eseri kazaya başka araç karışmazken kamyon karşı şeride geçmekten son anda kurtuldu.

Kaza, Gebze ilçesi D-100 Karayolu Gebze Center Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. idaresindeki 41 R 7686 plakalı Volvo marka hafriyat kamyonunun seyir halindeyken sol tekerleklerinden birinin lastiği patladı. Hakimiyeti kaybeden sürücü önce bariyerlere çarpıp savrulduktan sonra tünelin girişindeki refüjde durabildi. Şans eseri kazaya karışan başka araç olmazken sürücü de yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine polis ekipleri bölgeye gelerek kamyon kaldırılana kadar her iki istikametten güvenli araç geçişlerini sağladı.