Lastiği Patlayan Hafriyat Kamyonu Başka Bir Araca Çarptı ve Devrildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan hafriyat kamyonu park halindeki başka bir araca çarpıp devrildi. Kamyonun içinden yaralı olarak çıkan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan hafriyat kamyonu park halindeki başka bir araca çarpıp devrildi. Kamyonun içinden yaralı olarak çıkan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tavşanlı Mahallesi Ballıkayalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki 41 AAK 186 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonunun seyir halindeyken lastiği patladı. Sürücü F.K.'nın imdat kolunu çekmesi neticesinde yoldan çıkan kamyon, park halindeki Tofaş marka bir otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kamyonun içinde bulunan F.K., kendi çabasıyla dışarı çıkmayı başardı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı. - KOCAELİ