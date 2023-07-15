Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil, lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran kamyona çarptı. Otomobil sürücüsü kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Lastiği patladığı için emniyet şeridine park eden kamyona otomobil çarptı

Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı, yaralı halde hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil, lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran kamyona çarptı. Otomobil sürücüsü kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Metin G. idaresindeki 41 ANN 008 plakalı hafriyat kamyonu, lastiği patladığı için emniyet şeridinde park etti. Furkan K. idaresindeki 34 SM 1794 plakalı otomobil, sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle park halindeki kamyona çarptı. Çarpışma neticesinde otomobil savrularak yolun ortasında durabildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Furkan K., itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan yaralı sürücü, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazadan dolayı D-100'de uzun trafik kuyrukları oluştu.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.