Lastiği Değiştirirken TIR'ın Altında Kalan Şoför Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde patlayan lastiği değiştirmek isterken krikonun kayması sonucu TIR'ın altında kalan, tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybeden Hamza Gümüş (44), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 1 Kasım'da Kızıltepe ilçesi kırsal Eşme Mahallesi'nde meydana geldi. 33 AT 516 plakalı TIR'ın patlayan lastiğini değiştirmek isteyen şoför Hamza Gümüş, krikonun kaymasıyla aracın altında kaldı. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Gümüş, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada duran kalbi tekrar çalıştırılan Gümüş, sevk edildiği Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Hamza Gümüş, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Gümüş'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Eşme Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.