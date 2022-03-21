'Larissa' otomobildeki uyuşturucuyu buldu, sürücü tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Larissa' otomobildeki uyuşturucuyu buldu, sürücü tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Ruhan Yalçın - Güncel
 - Güncelleme:
'Larissa' otomobildeki uyuşturucuyu buldu, sürücü tutuklandı

TEKİRDAĞ'da narkotik ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Larissa' ile yapılan aramada, 1 kilo metamfetamin,1 ruhsatsız tabanca ile 10 bin TL ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü H.S. tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da narkotik ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Larissa' ile yapılan aramada, 1 kilo metamfetamin,1 ruhsatsız tabanca ile 10 bin TL ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü H.S. tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Baykallar Işıklı Kavşak'ta bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Larissa' ile arama yapıldı. Larissa'nın otomobilin sağ ön koltuğuna tepki vermesi üzerine polis, detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemede, 1 kilo metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve 10 bin TL ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü H.S. gözaltına alındı. H.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


'Larissa' otomobildeki uyuşturucuyu buldu, sürücü tutuklandı

'Larissa' otomobildeki uyuşturucuyu buldu, sürücü tutuklandı

'Larissa' otomobildeki uyuşturucuyu buldu, sürücü tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Güncel

Ruhsatsız Silah, Metamfetamin, Türk Lirası, Narkotik, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title