İran, Lübnan'daki Grupların Kararlarına Saygı Gösteriyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, ülkesinin "Lübnan hükümetinin ülkedeki gruplarla işbirliği ve koordinasyon içinde alacağı her karara saygı göstereceğini" söyledi.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Laricani, Berri ile Beyrut'ta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Lübnan'da dostane, kapsamlı ve ciddi bir diyalog yoluyla doğru kararlar alınabileceğine inandığını belirten Laricani, "Biz dostlarımıza asla bir araç olarak bakmıyoruz ve direnişin (Hizbullah) derin bir bilinç ile güçlü bir stratejik düşünceye sahip olduğuna inanıyoruz." dedi.

Laricani, Lübnan'da silahlı varlığın sadece devlet elinde toplanmasına yönelik alınan karara ilişkin, "Lübnan hükümetinin Lübnan'daki gruplarla işbirliği ve koordinasyon içinde alacağı her karara tamamen saygı duyuyoruz." dedi.

Lübnan'ın iç işlerine müdahale edenlerin, "silahların devlet elinde toplanmasına ilişkin ABD önerisini getiren ve bunun için bir takvim belirleyen kişiler olduğunu" ifade eden Laricani, " İran'ın Lübnan'ın iç işlerine kesinlikle müdahale etmeyi düşünmediğini" belirtti.

İranlı yetkili, " İran'ın politikasının, bazı ülkelerin bölge ülkelerinin teslim olmasından yana olan eğiliminin tersine olarak, bölge ülkelerinin bağımsız, güçlü, yetkin ve kudretli olması üzerine kurulu olduğunu" kaydetti ve İran'ın hiçbir ülkeye (ABD önerisine atıfta bulunarak) "bir zaman çizelgesi" dayatmadığını söyledi.

Laricani, " Lübnan, Direniş (Hizbullah) ile istişare yoluyla doğru kararı alacaktır. İran için önemli olan, bölge ülkelerinin kararlarında bağımsız olması ve okyanusların, denizlerin ötesinden talimat alma ihtiyacının bulunmamasıdır." diye konuştu.

İran'ın Lübnan yeni bir İsrail saldırısıyla karşılaşırsa yanında olup olmayacağına ilişkin bir soruya ise Laricani, "Lübnan hükümeti talep ederse elbette hazırız." şeklinde cevap verdi.

Laricani ayrıca, "İsrail bugün yırtıcı bir hayvana dönüştü ve Hizbullah bu yırtıcıya karşı duruyor." ifadelerini kullandı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Laricani ile bir araya geldiği görüşmede "Lübnan'ın iç işlerine herhangi bir müdahaleyi reddettiklerini" söylemişti.

Avn görüşmede "Lübnan, karşılıklı saygıya dayalı egemenlik ve dostluk çerçevesinde İran ile işbirliği yapmak istiyor." demişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Lübnan'daki aklıselim sahibi kişilerin, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını engellemesi ve ABD ile İsrail'in planlarına karşı koyması gerektiğini" söylemişti.

Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı silahsızlandırma kararına karşı çıkan Velayeti, Lübnan'daki direnişin, silahsızlandırılmayı hedefleyen komploların karşısında duracağını savunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de 6 Ağustos'ta katıldığı bir televizyon programında, İran'ın müttefiki Hizbullah'ın kararlarına desteğini dile getirmişti.

"Bu konudaki nihai karar Hizbullah'a ait olacaktır. Biz ona uzaktan destek veriyoruz ancak kararlarına müdahale etmiyoruz." diyen Erakçi, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının ilk defa gündeme gelmediğini söylemişti.

Hizbullah'ın "silah bırakması" meselesi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, kararın çıktığı gün yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini, bu yönde yapılan baskıları da kabul etmeyeceğini" ifade etmişti.

Hizbullah'tan 6 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada da, Nevvaf Selam hükümetinin silahların toplanması kararının "Lübnan'ı İsrail'e karşı direniş silahından mahrum bırakacağı" iddia edilerek, bu kararla "büyük bir hata yapıldığı" savunulmuştu.

Lübnan Bakanlar Kurulu ise 7 Ağustos'ta yaptığı yeni toplantıda, Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararını kabul etmişti.

Şii Bakanlar ise Bakanlar Kurulu toplantısını terk etmişti.

Toplantıyı terk eden bakanlardan Çalışma Bakanı Muhammed Haydar, ABD önerisini onaylamadıkları için Bakanlar Kurulu toplantısından ayrıldıklarını ancak hükümetten çekilmediklerini söylemişti.

Enformasyon Bakanı Paul Markus, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı kararlarla ülkede istikrarı sağlamayı, devlet otoritesinin tesisini ve yeniden inşayı hedeflediğini ifade ederek, "Toprakların tamamında, Hizbullah dahil olmak üzere, silahlı varlığın sona erdirilmesi ve sınırda ordunun konuşlandırılması konusunda mutabık kaldık." demişti.