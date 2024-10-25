Üye Girişi
Haberler

Lapseki Ortaokulu Öğrencisi Ataberk Güner, Türkiye Üçüncüsü Oldu

Lapseki Ortaokulu Öğrencisi Ataberk Güner, Türkiye Üçüncüsü Oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı' konulu yarışmada Lapseki Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu öğrencisi Ataberk Güner, kompozisyon dalında Türkiye üçüncüsü oldu. Güner, yarışma sonuçlarının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul yöneticileri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü'nü ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında Lapseki Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu öğrencisi Ataberk Güner, Türkiye üçüncüsü oldu.

Kompozisyon dalında Türkiye üçüncüsü olan, okulun 7'nci sınıfı öğrencisi Güner, yarışma sonuçlarının açıklanmasının ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu Müdürü Ahmet Kaya ile birlikte Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta'yı makamında ziyaret etti.

Başarılı öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Yerel Haberler Türkiye Lapseki Güncel Eğitim Yaşam

CHP'de içerisinde gündem olan sözler! İmamoğlu, hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

Hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: Terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız

"Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremez"

 Teröristleri son gören esnaf konuştu! 2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar

2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar
Okan Buruk apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatayspor- Kayserispor maçı ne zaman? Hatayspor- Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kısmetse Olur Aybüke kimdir? Kısmetse Olur Aybüke Çangal kaç yaşında ve nereli? Göztepe- Trabzonspor maçı şifresiz mi? Göztepe- Trabzonspor maçı canlı izleme linki! (Süper Lig) Kısmetse Olur Aybüke evleniyor mu, kiminle evleniyor? Kısmetse Olur Aybüke'nin sevgilisi kim? Adana Demirspor Sivasspor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 25 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Milli maç ne zaman? Türkiye- Galler maçı ne zaman oynanacak? GS Avrupa'da ne kadar kazandı? Galatasaray Avrupa Ligi'nden kaç para alacak? Türkiye-Ukrayna Kadın Milli futbol maçı ne zaman? Türkiye- Ukrayna maçı canlı izleme linki var mı? (TÜRKİYE- UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.