Lapseki'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kutlama programı Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Garnizon Komutanı Deniz Albay Bülent Pehlivan, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ın Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçe mezarlığındaki şehitlik ziyaret edildi. Kaymakam Öztürk, şehitlikteki anıta çelenk sundu, protokol üyeleri şehitliğe çiçek bıraktı.

İlçe camilerinde görev yapan imam ve müezzinler, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Çarşı içindeki kutlama programında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Lapseki Belediye başkanı Eyüp Yılmaz yaptı.

Dünya tarihinin akışını değiştiren ve bağımsızlığa olan inancını ortaya koyan aziz milletin, Milli Mücadele'deki tüm imkansızlıklara rağmen işgalcilere karşı canla başla mücadele ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Milletimizin bağımsızlığa olan tutkusu, yurdun dört bir yanında olduğu gibi, bundan tam 101 yıl önce 25 Eylül 1922 tarihinde Lapseki'mizde de tezahür etmiştir. Milletimizin bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceği bir kez daha tüm dünyaya gösterilmiş, Lapseki'miz işgalcilerden temizlenmiş ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde sürdürülen bu büyük mücadelede Lapsekililer üzerine düşen görevi sonuna kadar yerine getirmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın en önemli safhalarından biri olan Akbaş Cephaneliği baskını, Lapsekili kahramanlarımızın önderliği ve gayreti sayesinde gerçekleştirerek tarihi bir başarıya imza atılmıştır. Türk direnişi açısından büyük bir moral kaynağı olmuştur."

Yılmaz'ın konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu, Lapseki Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Topluluğu, çeşitli yörelerden derledikleri halk oyunları gösterisini sundu.

Çanakkale Boğaz Komutanlığı Bando Komutanlığı'nın konseri ilgiyle izlendi.