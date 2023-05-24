Lapseki Millet Bahçesi'nde sona gelindi

ÇANAKKALE Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 35 bin 500 metrekare alanda yapımı devam eden Millet Bahçesi'nde sona gelindi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçe sahilinde 80 bin metrekare alan üzerinde 35 bin 500 metrekare alana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan Millet Bahçesi ile Lapseki Belediyesi tarafından 45 bin metrekare alan üzerinde Lapseki Sahil Projesi çalışmalarının yapımı tüm hızıyla devam ediyor. 35 bin 500 metrekarelik alana yapılan Millet Bahçesi içerisinde kıraathane, yöresel ürün satış alanı, çocuk oyun alanı, otopark, 600 ağaç, 30 bin çalı zakkum, 100 bin yer örtücü bulunan yeşil alan olacak. Lapseki Sahil Projesinde ise, Futbol Sahası, Basketbol Sahası, Plaj Voleybolu Sahası, Etkinlik Alanı, Kamelyalar, Bisiklet ve Yürüyüş Yollarından oluşacak.

Lapseki Millet Bahçesiyle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Lapseki Millet Bahçesinin artık sonuna geldik. Buradaki çalışmalar yakın zamanda tamamlanacak ve milletimizin hizmetine açılmış olacak. Millet Bahçesi çok özel bir yer, Lapseki için köprüye nazır, 35 bin metrekare alanda millet kıraathanesi olan, millet kıraathanesinin içerisinde kütüphanesi, çocuk kütüphanesi de bulunuyor. Yöresel ürün satışları, çocuk oyun alanlarının, bisiklet, yürüyüş parkurları olduğu alanda toplamda da 26 bin metrekare yeşil alanıyla birlikte Lapseki için çok güzel bir alan oldu. Lapsekililer burada uzun zaman geçirebilecekler. Yine buna bitişik olarak da sahil projemizin bitmesiyle beraber toplamda 80 bin metrekare alan yeşillendirilip, Lapsekililerin hizmetine sunacağız. Burası çok yakın bir zamanda açılacak. İnşallah Lapsekililerin hizmetine sunacağız. Tüm Lapsekilileri bu millet bahçemize ve sahil projemizin olduğu bölgeye bekliyoruz. Lapseki'mize hayırlı olmasını diliyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, TOKİ Genel Müdürlüğüne, Grup Başkanvekilimizi Bülent Turan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Böyle köprü manzaralı başka millet bahçesi olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de bire ilk olacak. Bu da ayrı bir özellik, tabi kıtaları birleştiren Lapseki dediğimizde köprünün Lapseki'ye çok büyük değer kattığını özellikle söylemek istiyorum. 1915 Çanakkale Köprüsünde kimin ne emeği varsa onlara da başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepsine teşekkür ediyoruz."