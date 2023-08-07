Lapseki'deki orman yangını kontrol altına alındı, 7 hektar alan zarar gördü

ÇANAKKALE Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Dişbudak köyü yakınlarında ormanlık alanda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 7 hektar alan zarar gördü.

Yangın saat 13.58 sıralarında İnsansız Hava Aracı tarafından Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirildi. Yangına ilk müdahale 14.05 sıralarında yapıldı. Yangına havadan 7 helikopter, 8 uçak, 22 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 dozer, 255 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında yaklaşık 7 hektar alan zarar gördü.

Yangın bölgesinde Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci incelemelerde bulundu. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığını belirterek, Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil ama Biga-Lapseki yolunda herhangi bir sebepten çıktığı düşünülüyor" dedi.