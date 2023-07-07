Lapseki'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Güreci köyündeki ormanda çıkan yangın, 2 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangında 1 dönüm alan zarar gördü.
KONTROL ALTINDA
Lapseki ilçesi Güreci köyündeki ormanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen - Güncel