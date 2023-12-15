Lapseki'de Yollar Suyla Doldu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Bazı evlerin otoparkları su bastı. Belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

LAPSEKİ'DE YOLLAR SUYLA DOLDU

Çanakkale'de sağanak kent genelinde etkili olmaya devam ederken, Lapseki ilçesinde Ahırlı ve Ayazma Deresi mevkisinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Çevreyolu üzerindeki bazı evlerin otoparklarını su bastı. Su basan yollar kısa süreli trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı.

Orhan AKTUĞ/ LAPSEKİ (Çanakkale),