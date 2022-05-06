Lapseki'de vatandaşlar Hıdırellez'i kutladı - Haberler

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Lapseki'de vatandaşlar Hıdırellez'i kutladı

AA - Ercan Özçetin - Güncel
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Lapseki'de vatandaşlar Hıdırellez'i kutladı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Hıdırellez etkinliği kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, dua edip dilek tuttu.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Hıdırellez etkinliği kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, dua edip dilek tuttu.

İlçedeki bazı meyve bahçelerine gelenler dua ederek, dileklerini, isteklerini toprağa çizdi. Ayrıca, dileklerini çizdikleri kağıtları toprağa gömdüler.

Genç kızlar kopardıkları otlardan bilezik yaptı. Bebeği olmayanlar ise ağaca beşik yaparak dua etti.

Büşra Altınışık, gazetecilere yaptığı açkılamada, 4 yıl önce evlendiğini belirterek, "Çok istememe rağmen çocuğum olmuyor. Geldim buraya, ağaca beşik yaptım. Dua da ettim. Hayırlısı." dedi.

AA / Ercan Özçetin - Güncel

Hıdırellez, Çanakkale, dua, Güncel, Haberler

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