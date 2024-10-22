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Lapseki'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı, 1 Tutuklama

Lapseki'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı, 1 Tutuklama
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan biri tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ile Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 6 adrese gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden 13 gram sentetik uyuşturucu, 112 adet sentetik ecza, tabanca, hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.A. tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel

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